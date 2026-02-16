Damiano Alberti muore a 23 anni il content creator che raccontava la sua battaglia contro il cancro
Damiano Alberti, il giovane content creator che condivideva la sua lotta contro il cancro, è morto il 15 febbraio. La sua malattia, un tumore alla gamba diagnosticato all’inizio dell’anno, lo aveva portato a documentare ogni passo sui social, coinvolgendo migliaia di follower. Alberti, 23 anni, aveva deciso di parlare apertamente della malattia per sensibilizzare e offrire speranza a chi si trovava nella sua stessa situazione.
Scompare il 15 febbraio il giovane content creator che raccontava la sua battaglia contro un tumore alla gamba, diagnosticato nel 2023. La città di Cerveteri è in lutto e annulla la sfilata di Carnevale Dopo una lunga battaglia contro un male incurabile è morto Damiano Alberti, un ragazzo di 23 anni che raccontava tramite i social la sua vita. A dare la triste notizia è stata la famiglia del ragazzo con un post sul suo profilo Instagram: “Una parte di noi è volata via per sempre, Damiano è libero da tutto quello che ha vissuto. Grazie per averlo sempre rispettato, voleva bene a tutta la sua community ed era fiero di quello che era riuscito a costruire”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
È morto Damiano Alberti, aveva 23 anni. Il content creator raccontava sui social il suo percorso con un cancro alla gamba
Damiano Alberti, giovane creator di contenuti di 23 anni, è morto dopo aver condiviso sui social la sua battaglia contro un tumore alla gamba.
Il creator di Twitch e Youtube Damiano Alberti morto per "turbo cancro" alla gamba, aveva 23 anni e raccontava online la malattia
Damiano Alberti, giovane streamer di 23 anni, è morto a causa di un tumore aggressivo alla gamba che aveva scoperto nel 2023.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Chi è stato Damiano Alberti, morto a 23 anni per un tumore alla gambaIl giovane youtuber e creator originario di Cerveteri, in provincia di Roma, si è spento a causa della malattia contro cui lottava dal 2023. Sui social aveva raccontato la sua battaglia, coinvolgendo
È morto Damiano Alberti, aveva 23 anni. Il content creator raccontava sui social il suo percorso con un cancro alla gambaLa famiglia ha annunciato la scomparsa del 23enne che documentava la convivenza con la malattia su YouTube e Twitch
