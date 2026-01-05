Una vera e propria performance al Geox con il concerto Alla Scoperta di Morricone
L’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, presenta “Alla scoperta di Morricone”, un concerto dedicato alle musiche del celebre compositore. Lo spettacolo propone un tributo che include brani noti e pezzi meno conosciuti, offrendo un’interpretazione fedele e accurata delle composizioni di Morricone. Un’occasione per apprezzare il vasto repertorio del Maestro attraverso un’esecuzione di alta qualità, in un contesto musicale di grande rilievo.
L'Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, sarà in scena con "Alla scoperta di Morricone", il nuovo tributo alle musiche del grande compositore che si arricchirà di nuove pagine, meno conosciute ma di grande bellezza, dello sconfinato repertorio del Maestro.
