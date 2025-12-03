Teatro | a Villadossola il concerto Alla scoperta di Morricone

Sabato 6 dicembre, alle 21, sul palco del teatro La Fabbrica di Villadossola arriva la Ensemble Symphony Orchestra, che si esibirà in un concerto dedicato a Ennio Morricone.Il tributo unico dell'Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, alle musiche del grande compositore. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

