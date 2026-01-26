Nonantola sorpreso alla guida con una patente falsa e denunciato

Martedì 20 gennaio a Nonantola, durante un normale controllo di polizia, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione del Sorbara ha fermato un veicolo in transito. Durante l’intervento, è stata verificata la validità dei documenti del conducente, portando alla scoperta di una patente di guida falsa. L’uomo è stato quindi denunciato per aver presentato documenti falsi, in un episodio che evidenzia l’importanza dei controlli di routine sulla strada.

Nel tardo pomeriggio di martedì 20 gennaio, a Nonantola, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione del Sorbara ha effettuato un controllo di routine su un veicolo in transito. Gli agenti, impegnati nel servizio automontato, hanno proceduto alla verifica dei documenti del conducente di una utilitaria. Per approfondire gli accertamenti, è stato richiesto necessario l'utilizzo di strumentazione tecnica specifica per la verifica documentale, tra cui lente d’ingrandimento, microscopio digitale e luce ultravioletta. Le verifiche svolte con tali strumenti avrebbero evidenziato l’assenza dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa per le patenti in formato card.🔗 Leggi su Modenatoday.it Fermato ancora alla guida con una patente falsa: denunciato 38enneDurante un normale controllo in via Ongaro a Verona, gli agenti della polizia locale hanno fermato un uomo di 38 anni alla guida di una Nissan. Leggi anche: Alla guida di un'auto non sua di notte con una patente falsa, ragazza denunciata Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Nonantola, sorpreso alla guida con una patente falsa e denunciato. Le prime infos utili legate a Supermarket Villa Cesi, Nonantola (MO) 31 Gennaio & 1 Febbraio 2026 Dalle 11:00 alle 19:00 – Ingresso Gratuito Un weekend in un vero e proprio SuperMarket, tra artigianato, design, vinili, vintage, selezione food & wi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.