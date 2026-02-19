Alessandro un super campione Tre titoli italiani in due giorni

Alessandro Dressadore ha conquistato tre titoli italiani in soli due giorni, dimostrando una determinazione incredibile. La sua vittoria nasce da anni di allenamenti intensi e sacrifici, e questa impresa lo conferma come uno dei talenti emergenti dello sport nazionale. Originario della Montagna Pistoiese, con radici a La Lima, Alessandro ha affrontato gare impegnative, superando avversari agguerriti. La sua capacità di mantenere alta la concentrazione ha fatto la differenza in momenti decisivi. La sua storia continua a catturare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Alessandro Dressadore è ormai il campione che non si ferma mai, sempre alla ricerca di superare i propri successi, ma in realtà c’è molto di più dietro al ragazzo con origini sulla Montagna Pistoiese visto che la mamma è nativa de La Lima. Ma veniamo all’oggi: sulle nevi di Tarvisio, con il freddo pungente di fine gennaio e i cancelletti di partenza che sembravano aspettare solo lui, Alessandro Dressadore ha scritto un’altra pagina importante della sua storia sportiva. Tre titoli italiani in un solo fine settimana – slalom gigante, slalom speciale e supercombinata – più un secondo posto in supergigante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

