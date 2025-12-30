Un titolo mondiale e tre titoli italiani nel 2025 dell’Arezzo Karate 1979

Nel 2025, l’Arezzo Karate 1979 ha confermato il proprio valore conquistando un titolo mondiale, tre titoli italiani e una Coppa Italia. Questi risultati testimoniano l’impegno e la crescita della società nel panorama del karatè nazionale e internazionale, consolidando la propria posizione tra le realtà più competitive del settore. Un anno di successi che riflette la dedizione degli atleti e lo sviluppo del club nel corso dell’anno.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – Un titolo mondiale, tre titoli italiani e una Coppa Italia nel 2025 dell’ Arezzo Karate 1979. La storica società aretina archivia una stagione particolarmente positiva che è stata caratterizzata da vittorie e soddisfazioni a livello nazionale e internazionale in diverse categorie, dai ragazzi del vivaio agli adulti del Master, a testimonianza di un movimento solido, in crescita costante e capace di esprimere qualità tecnica e determinazione in ogni fascia d’età. Le ultime affermazioni sono arrivate ai Campionati Nazionali Aics di Calenzano dove, a confronto con avversari di tutta la penisola, l’Arezzo Karate 1979 ha festeggiato due ori e un bronzo nel Kumite - Combattimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un titolo mondiale e tre titoli italiani nel 2025 dell’Arezzo Karate 1979 Leggi anche: Tre atleti dell’Arezzo Karate 1979 ai Campionati Italiani Juniores Leggi anche: Accademia Karate Arezzo protagonista ai Nazionali AICS: tredici medaglie e tre titoli italiani La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. MOMENTI CHIAVE, ROUND 12 – Razgatlioglu, podio e terzo titolo mondiale nel; Martedì 30 dicembre su Rai 2 il documentario sui titoli mondiali vinti dalle due nazionali azzurre; Brembo festeggia mezzo secolo nel motorsport con oltre mille titoli; Fight Clubbing 40 | San Marino in Diretta Streaming | IT. Un titolo mondiale e tre titoli italiani nel 2025 dell’Arezzo Karate 1979 - Arezzo, 30 dicembre 2025 – Un titolo mondiale, tre titoli italiani e una Coppa Italia nel 2025 dell’ Arezzo Karate 1979. lanazione.it

Wec, la Ferrari conquista i titoli costruttori e piloti - Grazie al risultato ottenuto nell'ultima gara della stagione, la 8 Ore del Bahrain, la Ferrari conquista il titolo mondiale costruttori nel campionato Wec 2025, a 53 anni dall'ultimo titolo assoluto ... ansa.it

Alessandro Delbianco collaudatore Yamaha SBK: dal titolo CIV 2025 al Mondiale, il documentario celebra l'ascesa [VIDEO] - Alessandro Delbianco amplia la collaborazione con Yamaha: sarà collaudatore e pilota di riserva nel Mondiale SBK, oltre a correre nell'EWC con il team Marc VDS. moto.it

Con origini sarde tra Sassari e Cagliari, è il primo italiano a vincere il titolo mondiale, superando concorrenti di otto Paesi e ottenendo il giudizio unanime della giuria in tutte le categorie, dal Pop al Jazz. - facebook.com facebook

Brembo, l'icona delle eccellenze italiane: vince il millesimo titolo mondiale in mezzo secolo di storia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.