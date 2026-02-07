Lucca ritrovata donna senza vita in un ruscello a Vorno | indagini in corso per chiarire le cause del decesso

Questa mattina a Vorno, in provincia di Lucca, una donna è stata trovata senza vita in un ruscello. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i soccorritori, che stanno cercando di capire cosa sia successo. La polizia ha avviato le indagini e per ora non si esclude nessuna ipotesi.

Una donna è stata ritrovata senza vita in un ruscello nella zona di Vorno, in provincia di Lucca, questo pomeriggio, 7 febbraio 2026. L’allarme è scattato intorno alle 14, quando due escursionisti hanno segnalato la presenza del corpo alle autorità, dando il via a un’operazione di soccorso che ha coinvolto carabinieri, vigili del fuoco e personale del soccorso alpino. Al momento, l’identità della donna rimane sconosciuta e le cause del decesso sono ancora avvolte nel mistero, alimentando un’indagine che si preannuncia complessa e delicata. Il ritrovamento, avvenuto in una zona impervia sotto l’osservatorio astronomico di Vorno, ha immediatamente destato preoccupazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

