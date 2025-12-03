Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi presentano Francesco ad Assisi

In vista delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di san Francesco, che si terranno nel 2026, la Basilica di San Francesco in Assisi ospiterà un evento speciale dedicato alla figura del Santo Patrono d'Italia. Lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 21, Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi presenteranno in chiesa superiore " FRANCESCO ", un racconto che unisce narrazione, musica e riflessione. L'evento, promosso da Corvino Produzioni e Lungomare in collaborazione produttiva con la società di produzione televisiva Stand by Me, offrirà un'occasione per approfondire la conoscenza di san Francesco attraverso le parole del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo.

