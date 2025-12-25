Firenze, 25 dicembre 2025 – Un albero è caduto nella serata di oggi, 25 dicembre, in viale Redi a Firenze. Sul posto sono intervenuti il prima possibile gli agenti della polizia municipale che hanno disposto la temporanea chiusura della strada per consentire la rimozione della pianta e la messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente non si registrano feriti né auto coinvolte. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, albero caduto in viale Redi

Leggi anche: Paura in viale Ofanto: albero precipita su un'auto in corsa

Leggi anche: Firenze ricorda il tenente Snell, primo caduto della battaglia di liberazione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Firenze, un ramo caduto gli distrusse l'auto durante il maltempo: Comune condannato a risarcirlo per 15 mila euro; Caos sul viale Calabria, grosso pino cade sulla carreggiata: traffico in tilt; La nevicata del 2010, quindici anni dopo. “Auto abbandonate, sembrava l’apocalisse”: i ricordi dei lettori; L'albero caduto sul viale Calabria: le foto.

Firenze, albero caduto in viale Redi - Firenze, 25 dicembre 2025 – Un albero è caduto nella serata di oggi, 25 dicembre, in viale Redi a Firenze. lanazione.it