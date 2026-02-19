Firenze albero crolla in strada e colpisce uno scooterista Che finisce in ospedale

A Firenze, un albero si è abbattuto sulla strada a causa di forti piogge, ferendo uno scooterista che passava vicino. L’albero si è spezzato improvvisamente, bloccando parte della carreggiata e creando disagi al traffico. Il motociclista è stato portato in ospedale con ferite lievi, mentre le forze dell’ordine si sono subito messe al lavoro per rimuovere i rami e ripristinare la viabilità. La caduta dell’albero ha causato momenti di paura tra i passanti e automobilisti.

Firenze, 19 febbraio 2026 – Un albero è caduto per il maltempo ed ha colpito uno scooterista in transito sulla strada. E' successo a Firenze - in una giornata di allerta gialla per vento - verso le 10, nella zona di Poggio Imperiale. Il conducente è rimasto ferito ed è stato portato in codice giallo dal 118 in ospedale. Sul posto i vigili urbani. L'incidente è avvenuto in via di San Felice a Ema e, secondo quanto si apprende, la pianta apparterrebbe a una proprietà privata. La strada è stata interrotta ed il traffico è stato deviato.