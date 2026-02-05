La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 | Alba De Silvestro

La Valtellina si prepara a vivere un momento speciale durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Alba De Silvestro, nata a Belluno, ora vive in questa zona grazie al matrimonio con Michele Boscacci. La sua storia lega due territori diversi, che si uniscono sotto i riflettori di un grande evento sportivo.

Nata e cresciuta in provincia di Belluno, Alba De Silvestro è ormai una valtellinese d'adozione grazie al matrimonio con Michele Boscacci. Insieme a lui e insieme a Giulia Murada, la De Silvestro difenderà i colori dell'Italia nella prima storica esperienza dello sci alpinismo alle Olimpiadi. Alba De Silvestro andrà a caccia di una medaglia nella Sprint Race di giovedì 19 febbraio e anche nella staffetta mista, proprio insieme a Michele Boscacci sabato 21 febbraio. Come detto, quella di Milano-Cortina 2026 sarà la prima esperienza dello scialpinismo a Cinque cerchi, mentre ai Mondiali, la De Silvestro è già pluri medagliata.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

