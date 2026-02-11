Ferrari perfeziona l' aerodinamica | diffusore integrato al supporto dell' ala posteriore

La Ferrari ha presentato un nuovo diffusore integrato al supporto dell'ala posteriore, migliorando l’aerodinamica della vettura. La casa di Maranello punta a ottimizzare la capacità di generare carico, rispondendo alle nuove esigenze di equilibrio e stabilità in pista. Le modifiche sono parte di un cambio di direzione che coinvolge tutte le squadre, con l’obiettivo di sfruttare al massimo i volumi disponibili e migliorare le prestazioni.

Un cambio di direzione aerodinamica sta guidando le scelte delle squadre, con attenzione crescente ai volumi disponibili e alla capacità di generare carico anche su superfici grandi. Le soluzioni sperimentate mirano a ottimizzare diffusore e estrattore per ottenere stabilità e performance, soprattutto nella zona posteriore dove i dettagli marcano la differenza. La SF-26 propone una configurazione in cui l'estrattore si proietta oltre il supporto orizzontale che fissa l'ala posteriore, generando una sezione legata al fondo che si estende oltre la zona di contatto. In parallelo, due piccole appendici aerodinamiche posizionate sulla parte superiore della struttura di impatto intervengono in modo coordinato, formando una coppia di elementi progettati per lavorare in sinergia con l'estensione.

