Ubriachi al volante | tre denunce e quattro patenti ritirate

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno intensificato i controlli stradali, dedicando particolare attenzione alla prevenzione della guida sotto l’effetto di alcol. Durante le operazioni, sono state denunciate tre persone e sono state ritirate quattro patenti. L’attività si inserisce nell’ambito delle misure per garantire maggiore sicurezza sulle strade, in conformità alle nuove disposizioni del codice della strada.

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, garantendo continuità sull’osservanza del nuovo codice della strada, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio mettendo in campo un dispositivo rinforzato, con uomini e donne in uniforme, volto.🔗 Leggi su Parmatoday.it

In autostrada ubriachi al volante. Ritirate anche quattro patentiNelle ultime ore, la Polizia Stradale ha individuato e fermato quattro conducenti alla guida in stato di ebbrezza lungo l’autostrada.

Ubriachi alla guida, quattro denunce e 6 patenti ritirate a SalsomaggioreNella giornata a Salsomaggiore i carabinieri hanno intensificato i controlli stradali, denunciando quattro persone per guida sotto l’effetto di alcol e ritirando sei patenti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Polizia Locale, weekend di controlli a Verona: 898 veicoli verificati e tre ubriachi al volante; Investono un ciclista, scappano e aggrediscono gli agenti. Erano ubriachi in auto con un bimbo di 3 anni; Ubriachi al volante, dall'inizio dell'anno ritirate sette patenti; Nove incidenti, tre ubriachi al volante, 382 divieti di sosta nel weekend a Verona.

Nove incidenti, tre ubriachi al volante, 382 divieti di sosta nel weekend a VeronaIl fine settimana della polizia locale sulle strade di Verona: nove incidenti, tre ubriachi alla guida, 382 multe per divieto di sosta. veronaoggi.it

Ripalta Cremasca, ubriaco finisce con l’auto contro i dissuasori di una chiesa: denunciatoPatente ritirata per un 29enne residente all’estero. Nei guai anche una 39enne trovata alla guida di una vettura, in via Libero Comune a Crema, con valori di alcol nel sangue di circa 2,00 g/l, quattr ... msn.com

++ UBRIACHI AL VOLANTE, DA INIZIO ANNO 7 PATENTI RITIRATE SULLE STRADE DEL PORDENONESE ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/ubriachi-volante-patenti-ritirate-stra - facebook.com facebook