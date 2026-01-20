Quattro patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza due le denunce

Nell'ultimo fine settimana, i carabinieri di Aurisina hanno effettuato controlli che hanno portato al ritiro di quattro patenti per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, sono state emesse due denunce a carico di altre persone. L'operazione rientra nelle attività di presidio e prevenzione sulla sicurezza stradale, con l’obiettivo di contrastare comportamenti pericolosi alla guida.

Nell'ultimo fine settimana i carabinieri di Aurisina hanno presisposto una serie di controlli lungo le strade. Ecco l'esito Quattro patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. È questo l'esito dei controlli messi in campo dai carabinieri di Aurisina nell'ultimo fine settimana. Nel dettaglio, due automobilisti sono stati denunciati in quanto il tasso alcolemico registrato dai militari è risultato superiore ai limiti previsti per la sfera penale; altri due, invece, sono stati sanzionati amministrativamente per valori inferiori, ma comunque oltre la soglia consentita per legge.

Guida in stato di ebbrezza, controlli notturni dei carabinieri in centro: tre patenti ritirateNelle ore notturne, i carabinieri hanno intensificato i controlli nel centro città, concentrandosi sulla prevenzione di incidenti legati alla guida in stato di ebbrezza.

