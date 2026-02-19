Al via la nuova generazione della rete Europe direct 2026–2030 A Roma la prima riunione nazionale dei 46 centri italiani

La rete Europe Direct 2026–2030 si presenta oggi con la sua prima riunione nazionale a Roma, presso Europa Experience in piazza Venezia. Il fatto è che 46 centri italiani si riuniscono per la prima volta, sotto la guida della rappresentanza della Commissione europea e dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia. Durante l’incontro, si discuterà di nuove iniziative e servizi per i cittadini, con particolare attenzione alle attività informative e di coinvolgimento. La riunione segna l’inizio di un percorso di collaborazione tra le istituzioni europee e i centri locali.

L'incontro segna ufficialmente l'avvio della nuova generazione della rete Europe Direct per il periodo 2026–2030, confermandone e rafforzandone il ruolo strategico quale ponte tra le istituzioni europee e i cittadini. In Italia la rete conta 46 centri presenti in tutte le regioni, garantendo una presenza capillare sul territorio e un punto di accesso diretto all'Unione europea per cittadini, scuole, enti locali, associazioni e media.