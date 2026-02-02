Europe Direct della Romagna rete di antenne sul territorio per un' Unione europea a portata di mano

Venerdì 30 gennaio, nella Sala consiliare del Comune di Ravenna, si è riunito il coordinamento del Centro Europe Direct della Romagna. L’incontro ha segnato l’inizio delle nuove attività e ha chiarito il ruolo sempre più presente del centro in tutta la regione.

All'appuntamento hanno partecipato l'Assessora ai Progetti europei di Cesena, Giorgia Macrelli, Barbara Monti, Assessora alle Politiche europee del Comune di Ravenna, una rappresentanza del territorio ravennate. La nuova rete sovralocale è stata rappresentata dalle assessore Paola Casara del Comune di Forlì e, da Bruno Biserni presidente del Gal L'Altra Romagna, dalla referente per la Provincia di Forlì-Cesena, da Valentina Ridolfi, assessora del Comune di Rimini e per il Comune di Cattolica dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Montanari. "Entrare ufficialmente nella rete che unisce tutta la Romagna all'Europa – commenta l'assessora Macrelli – è un'opportunità per valorizzare il grande lavoro che Cesena porta avanti da anni tramite la progettazione europea e la diffusione di opportunità per tutte le cittadine e i cittadini della nostra città.

