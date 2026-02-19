Al via HospitalitySud Napoli si conferma hub turistico del Sud | 15 milioni di presenze nel 2025

L'apertura di HospitalitySud a Napoli deriva dall'aumento delle presenze turistiche, che si prevede raggiungeranno i 15 milioni nel 2025. La città si conferma punto di riferimento del turismo meridionale grazie a un afflusso crescente di visitatori. La manifestazione, alla sua settima edizione e ospitata alla Stazione Marittima, si concentra sulla qualità dell’offerta, puntando a migliorare i servizi per i visitatori. La manifestazione si chiude con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Napoli come principale destinazione turistica del Sud Italia.

Si è aperta con un messaggio chiaro: la crescita c’è, ora va governata. La settima edizione di HospitalitySud, alla Stazione Marittima di Napoli, parte dai numeri e guarda alla qualità. Ad aprire la conferenza inaugurale sono stati Ugo Picarelli, fondatore e direttore della manifestazione, e Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Armato ha sottolineato il lavoro congiunto con la Regione: “Con la Regione Campania stiamo ragionando e confrontandoci giorno dopo giorno su come programmare insieme eventi e condividere strategie per fare in modo che Napoli possa essere sempre di più non solo capitale dell’accoglienza, ma anche riferimento per tutta la regione Campania”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

