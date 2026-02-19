Al tavolo di Trump su Gaza si siederà chi cerca la pace
Martedì scorso la Repubblica ha lanciato, con squilli di tromba, dalla prima pagina, la “lezione inedita” di Michela Murgia sull’odio. Con questo titolo: «Ora assumiamoci la responsabilità di odiare gli altri». Nel finale della scrittrice ci sono le sue conclusioni: «Uno dei migliori testimonial di questo atteggiamento maturo sull’odio, per me, è Antonio Gramsci, che con la sua dichiarazione esplicita “Odio gli indifferenti”, ci ha offerto un esempio scintillante di come l’odio, se viene riconosciuto e disciplinato attraverso l’intelligenza, non è un difetto. È una virtù, luminosissima». Esprimo profondo dissenso, ma ognuno sceglie ciò che vuole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Ginevra, oggi colloqui su Ucraina e Iran. Trump: “Kiev si sieda al tavolo e tratti”. Zelensky: “Massiccio attacco russo, Mosca ignora gli sforzi di pace”A Ginevra, oggi, si svolgono incontri importanti su Ucraina e Iran, a causa delle crescenti tensioni tra le nazioni coinvolte.
Il piano in 20 punti per la Striscia di Gaza che cancella la Palestina
Argomenti discussi: Meloni spedisce Tajani a osservare il Board di Trump; Board of Peace, Tajani: l’Italia al tavolo di Trump da osservatore; Ucraina, Trump: Deve sedersi al tavolo dei negoziati al più presto; Ucraina-Russia, Trump: Kiev al tavolo subito. Raid su 12 regioni.
Silvia Sardone. . A sinistra delirano contro l'Italia che partecipa al tavolo della pace di Trump. Ormai sono succubi delle sparate dell'Albanese... facebook
