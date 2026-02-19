Martedì scorso, la Repubblica ha dedicato la prima pagina a una riflessione di Michela Murgia sull’odio. La giornalista ha criticato le parole dure usate nei discorsi pubblici, evidenziando come possano alimentare tensioni. La sua analisi si è concentrata sulla difficile convivenza tra diverse comunità e su come il linguaggio possa sfociare in violenza. La pubblicazione ha sollevato molte reazioni tra i lettori, che hanno commentato sui social media. La discussione continua a dividere opinioni sulla strada da seguire per ridurre i conflitti.

Martedì scorso la Repubblica ha lanciato, con squilli di tromba, dalla prima pagina, la “lezione inedita” di Michela Murgia sull’odio. Con questo titolo: «Ora assumiamoci la responsabilità di odiare gli altri». Nel finale della scrittrice ci sono le sue conclusioni: «Uno dei migliori testimonial di questo atteggiamento maturo sull’odio, per me, è Antonio Gramsci, che con la sua dichiarazione esplicita “Odio gli indifferenti”, ci ha offerto un esempio scintillante di come l’odio, se viene riconosciuto e disciplinato attraverso l’intelligenza, non è un difetto. È una virtù, luminosissima». Esprimo profondo dissenso, ma ognuno sceglie ciò che vuole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Al tavolo di Trump su Gaza si siederà chi cerca la pace

Ginevra, oggi colloqui su Ucraina e Iran. Trump: “Kiev si sieda al tavolo e tratti”. Zelensky: “Massiccio attacco russo, Mosca ignora gli sforzi di pace”A Ginevra, oggi, si svolgono incontri importanti su Ucraina e Iran, a causa delle crescenti tensioni tra le nazioni coinvolte.

Leggi anche: Nel Board per la pace nessun riferimento a Gaza. Chi accetta l'invito di Trump, chi no e cosa farà Meloni

Il piano in 20 punti per la Striscia di Gaza che cancella la Palestina

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.