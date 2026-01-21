Nel Board per la pace nessun riferimento a Gaza Chi accetta l' invito di Trump chi no e cosa farà Meloni

Da today.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente americano pressa per chiudere la partita a stretto giro, ma la reazione dei leader è di massima circospezione. Cosa sta accadendo Inviti tanti, risposte poche tra dubbi palesi e quelli solo bisbigliati o lasciati intendere. Il tema è il "Board of peace" ovvero il "Consiglio di pace" che Trump vuole istituire. Il presidente Usa vorrebbe chiudere tutto già a Davos, dove in questi giorni si svolge il forum economico, ma al momento sono più i "no" che i sì. E Trump non è un uomo a cui piace sentirsi dire di no. La lite a distanza con Macron ne è un esempio. Vediamo quali sono le intenzioni dichiarate dal presidente Usa, quali le reazioni dei vari Paesi e cosa può accadere.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Gaza, Netanyahu accetta invito Trump nel Board of PeaceIl premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato la sua partecipazione al Board of Peace per Gaza, su invito di Donald Trump.

Board per la pace a Gaza, anche Netanyahu accetta l’invito di Trump. Sì di Argentina e Azerbaigian. Il Brasile temporeggiaBenjamin Netanyahu ha accettato l'invito di Donald Trump a partecipare al “Board of Peace”, un'organizzazione internazionale promossa dagli Stati Uniti per ricostruire Gaza e favorire il dialogo diplomatico globale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: L’Italia nel board per Gaza, il debutto a Davos dove Meloni vedrà di nuovo Trump; Meloni: L'Italia nel Board per Gaza, pronti a dare il nostro contributo; Come funziona il Board of peace per Gaza voluto e coordinato sempre da lui, Donald Trump; Meloni prepara la trasferta a Davos per entrare nel board di Gaza.

nel board per laIl Board of Peace è incompatibile con la Costituzione italiana: Meloni declinerà l’invito di TrumpL'Italia potrebbe partecipare alla cerimonia istitutiva, domani a Davos, in qualità di Paese osservatore ... tpi.it

nel board per laCos’è il Board of Peace, il piano di Trump per la gestione di Gaza e quale sarà il ruolo dell’ItaliaL'Italia entra ufficialmente nel Board of Peace promosso dagli Stati Uniti per coordinare la transizione e la ricostruzione della Striscia di Gaza ... fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.