Nel Board per la pace nessun riferimento a Gaza Chi accetta l' invito di Trump chi no e cosa farà Meloni

Il presidente americano pressa per chiudere la partita a stretto giro, ma la reazione dei leader è di massima circospezione. Cosa sta accadendo Inviti tanti, risposte poche tra dubbi palesi e quelli solo bisbigliati o lasciati intendere. Il tema è il "Board of peace" ovvero il "Consiglio di pace" che Trump vuole istituire. Il presidente Usa vorrebbe chiudere tutto già a Davos, dove in questi giorni si svolge il forum economico, ma al momento sono più i "no" che i sì. E Trump non è un uomo a cui piace sentirsi dire di no. La lite a distanza con Macron ne è un esempio. Vediamo quali sono le intenzioni dichiarate dal presidente Usa, quali le reazioni dei vari Paesi e cosa può accadere.🔗 Leggi su Today.it

Gaza, Netanyahu accetta invito Trump nel Board of PeaceIl premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato la sua partecipazione al Board of Peace per Gaza, su invito di Donald Trump.

Board per la pace a Gaza, anche Netanyahu accetta l’invito di Trump. Sì di Argentina e Azerbaigian. Il Brasile temporeggiaBenjamin Netanyahu ha accettato l'invito di Donald Trump a partecipare al “Board of Peace”, un'organizzazione internazionale promossa dagli Stati Uniti per ricostruire Gaza e favorire il dialogo diplomatico globale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: L’Italia nel board per Gaza, il debutto a Davos dove Meloni vedrà di nuovo Trump; Meloni: L'Italia nel Board per Gaza, pronti a dare il nostro contributo; Come funziona il Board of peace per Gaza voluto e coordinato sempre da lui, Donald Trump; Meloni prepara la trasferta a Davos per entrare nel board di Gaza.

Il Board of Peace è incompatibile con la Costituzione italiana: Meloni declinerà l’invito di TrumpL'Italia potrebbe partecipare alla cerimonia istitutiva, domani a Davos, in qualità di Paese osservatore ... tpi.it

Cos’è il Board of Peace, il piano di Trump per la gestione di Gaza e quale sarà il ruolo dell’ItaliaL'Italia entra ufficialmente nel Board of Peace promosso dagli Stati Uniti per coordinare la transizione e la ricostruzione della Striscia di Gaza ... fanpage.it

Lo scudo è l’articolo 11 della Costituzione. Consente all’Italia di far parte di organismi internazionali che si occupano di pace ma solo «in condizioni di parità con gli altri Stati». L’opposto cioè del Board of peace escogitato da Donald Trump, primus inter pares - facebook.com facebook

Mentre si discute delle poltrone nel “Board of Peace” per Gaza di Donald Trump, non c’è pace per la popolazione palestinese. Violenze in aumento, occupazione, discriminazioni: il governo israeliano continua ad agire indisturbato. Ci auguriamo che il govern x.com