Antonella Clerici e quel regalo speciale alla figlia Maelle | Prego San Carlo Acutis di proteggerla

Antonella Clerici ha raccontato di essere molto devota a Carlo Acutis, "l'influencer di Dio" morto a soli 15 anni nel 2006 per una leucemia fulminante e santificato da papa Leone lo scorso settembre. Un anno fa la conduttrice aveva pregato sulla sua tomba ad Assisi, e oggi ha parlato ancora. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Antonella Clerici e quel regalo speciale alla figlia Maelle: "Prego San Carlo Acutis di proteggerla"

Argomenti simili trattati di recente

Antonella Clerici e Barbara D'Urso, massima tensione dopo l'ultima scoperta. Tutto l'ambiente Rai trema: cosa succede - facebook.com Vai su Facebook

Chi condurrà #SurpriseSurprise? Le papabili sono Barbara D'Urso, Antonella Clerici e Serena Rossi. Chi sta lavorando al programma assicura che, pur appartenendo al genere emotainment, lo show è diverso da #Carramba e andrà in onda nei 4 venerdì di Vai su X

È sempre mezzogiorno, il regalo speciale per Clerici: spunta il video del passato - Sorpresa in diretta per Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno durante la puntata andata in onda oggi, mercoledì 3 dicembre. Secondo msn.com

Lo sdegno di Antonella Clerici contro chi ha strappato i girasoli di Alessandro: “L’unica speranza della sua mamma” - Antonella Clerici ha un messaggio per chi ha strappato i girasoli che ricordavano Alessandro a Milano in quel campo da basket ... Si legge su ultimenotizieflash.com

La versione inedita di Antonella Clerici a The Voice fa tremare le sessantenni(e non solo) - Una versione inedita, speciale, curiosa e assolutamente da ammirare, quella di Antonella Clerici a The Voice: bella da far paura! Si legge su sfilate.it

Antonella Clerici: “Non mangio quel che si cucina in tv. La menopausa? Ecco come la affronto” - O almeno: se si vuole rimanere in forma è meglio non cedere alle tentazioni benché sia tutto di prima qualità, e ... Scrive repubblica.it

"Non vedete quel film". Antonella Clerici finisce nella bufera: cosa è successo - La conduttrice di Rai Uno – al timone di È sempre mezzogiorno – è apprezzata proprio per la sua spontaneità. Lo riporta ilgiornale.it

Antonella Clerici e quel retroscena su Alfonso Signorini: "Quelle foto che mi fecero soffrire moltissimo, ma..." - Antonella Clerici ha raccontato un retroscena sulla sua amicizia con Alfonso Signorini, in occasione dei 30 anni di Chi. Riporta comingsoon.it