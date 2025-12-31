Palazzetto sportivo affidata la progettazione | nasceranno campi da padel e da tennis

È stato completato il primo step del progetto di riqualificazione del Palazzetto sportivo di Copparo, che prevede la realizzazione di nuovi campi da padel e tennis. L’intervento include anche l’efficientamento energetico dell’edificio e il miglioramento dell’area esterna. La progettazione, affidata a professionisti qualificati, mira a valorizzare le strutture sportive e a favorire un utilizzo più efficace e sostenibile delle risorse.

Un nuovo passaggio dell'iter progettuale per l'intervento di efficientamento del Palazzetto del tennis di Copparo e la riqualificazione dell'area esterna ad esso annessa è stato compiuto. Recentemente, infatti, è stato conferito l'incarico alla società per la redazione della progettazione.

