Punizione a due in area al Maschio Angioino la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Farese

Sabato 14 febbraio, alle 11, il Maschio Angioino di Napoli ospita la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Farese, “Punizione a due in area”. L’evento si svolge nella sala Litza Cittanova Valenzi, dove l’autore annuncia il suo ultimo lavoro, un poliziesco che Maurizio de Giovanni definisce “efficace e sorprendente”. La casa editrice Homo Scrivens porta in scena un libro che promette di catturare l’attenzione degli appassionati del genere.

“Punizione a due in area”, il nuovo libro di Giuseppe Farese (Homo Scrivens Edizioni), romanzo che Maurizio de Giovanni definisce “poliziesco efficace e sorprendente”, sarà presentato sabato 14 febbraio 2026 alle ore 11:00 presso la sala Litza Cittanova Valenzi al Maschio Angioino di Napoli.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Maschio Angioino

Sabato mattina al Maschio Angioino si svolge la presentazione del nuovo giallo di Giuseppe Farese, “Punizione a due in area”.

Giovedì 12 giugno al Maschio Angioino si terrà la presentazione ufficiale di Auto Moto Napoli Expo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Maschio Angioino

Argomenti discussi: 'Punizione a due in area', racconto poliziesco nella Napoli di Maradona; Punizione a due in area di Giuseppe Farese; Napoli. 'Punizione a due in area': sabato al Maschio Angioino si presenta il romanzo di Giuseppe Farese; Punizione a due in area, il noir di Giuseppe Farese.

'Punizione a due in area', racconto poliziesco nella Napoli di MaradonaGIUSEPPE FARESE, PUNIZIONE A DUE IN AREA (Homo Scrivens, pp. 160, euro 16,00) Il 3 novembre del 1985 Diego Armando Maradona realizza uno dei gol più belli e iconici della sua carriera. (ANSA) ... ansa.it

Maschio Angioino! Castel Nuovo, chiamato anche Maschio Angioino, è uno storico Castello Medievale e Rinascimentale che nel tempo è assunto a simbolo della Città di Napoli! Il Castello domina la scenografica Piazza Municipio ed è sede della Società Nap - facebook.com facebook

Sabato 14 febbraio alle 11 Maschio Angioino il noir di Giuseppe Farese - x.com