Punizione a due in area al Maschio Angioino la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Farese

Sabato 14 febbraio, alle 11, il Maschio Angioino di Napoli ospita la presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Farese, “Punizione a due in area”. L’evento si svolge nella sala Litza Cittanova Valenzi, dove l’autore annuncia il suo ultimo lavoro, un poliziesco che Maurizio de Giovanni definisce “efficace e sorprendente”. La casa editrice Homo Scrivens porta in scena un libro che promette di catturare l’attenzione degli appassionati del genere.

punizione a due in'Punizione a due in area', racconto poliziesco nella Napoli di MaradonaGIUSEPPE FARESE, PUNIZIONE A DUE IN AREA (Homo Scrivens, pp. 160, euro 16,00) Il 3 novembre del 1985 Diego Armando Maradona realizza uno dei gol più belli e iconici della sua carriera. (ANSA) ... ansa.it

