Chi è Jasmine Carrisi figlia di Al Bano e Loredana Lecciso dagli ex amori al fidanzato misterioso

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, è particolarmente conosciuta come cantante. Ma molto spesso si è parlato anche della sua vita sentimentale e dei presunti flirt con altri “figli d’arte” e personaggi noti sul web. Al momento, non si sa se Jasmine sia fidanzata o meno, ma ci sono notizie certe su ciò che riguarda le sue relazioni passate. Inoltre, la Carrisi ha lanciato di recente una vera e propria bomba sull’ex fidanzato Pierangelo Greco, il quale non ci ha pensato due volte a rispondere: ecco cosa hanno detto. Gli amori di Jasmine Carrisi. Tempo fa, si era vociferato su una presunta relazione tra la bella Jasmine Carrisi e Giovanni, figlio di Biagio Antonacci, nonché nipote di un altro cantautore italiano: Gianni Morandi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

