Chi è Jasmine Carrisi figlia di Al Bano e Loredana Lecciso dagli ex amori al fidanzato misterioso
Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, è particolarmente conosciuta come cantante. Ma molto spesso si è parlato anche della sua vita sentimentale e dei presunti flirt con altri “figli d’arte” e personaggi noti sul web. Al momento, non si sa se Jasmine sia fidanzata o meno, ma ci sono notizie certe su ciò che riguarda le sue relazioni passate. Inoltre, la Carrisi ha lanciato di recente una vera e propria bomba sull’ex fidanzato Pierangelo Greco, il quale non ci ha pensato due volte a rispondere: ecco cosa hanno detto. Gli amori di Jasmine Carrisi. Tempo fa, si era vociferato su una presunta relazione tra la bella Jasmine Carrisi e Giovanni, figlio di Biagio Antonacci, nonché nipote di un altro cantautore italiano: Gianni Morandi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altre letture consigliate
Jasmine Carrisi, la frase alla zia Amanda Lecciso prima di lasciare la casa del GF: cosa le ha rivelato - facebook.com Vai su Facebook
Al Bano, chi è la figlia Jasmine Carrisi: l'ex diventato gay e il rapporto (gelido) con Romina Power - La storia di Jasmine Carrisi, tra musica, cinema e un passato sentimentale particolare: l’ex fidanzato oggi gay e il rapporto distante con Romina Power. Si legge su libero.it
Jasmine Carrisi ha un fidanzato? Ex diventato gay e flirt col nipote di Morandi/ “Dubito di diventare mamma” - Ecco tutti gli amori della figlia di Al Bano, dalla relazione con Pierangelo Greco ai flirt nel corso del tempo. Secondo ilsussidiario.net
Jasmine Carrisi è fidanzata, Al Bano lo scopre in diretta: la reazione del cantante e il battibecco con la figlia - Al Bano Carrisi ha scoperto in diretta a Verissimo che la figlia Jasmine è fidanzata. Segnala fanpage.it
Jasmine Carrisi si è fidanzata, Albano lo scopre in diretta: la reazione del cantante - Durante l'intervista rilasciata a Verissimo, Albano scopre che la figlia Jasmine Carrisi ha un fidanzato e reagisce così. Scrive msn.com
Chi è il fidanzato di Jasmine Carrisi/ 23enne milanese ma il nome resta top secret - Tutto sul fidanzato di Jasmine Carrisi che, in diretta, ha confessato di avere il cuore impegnato. Secondo ilsussidiario.net
Al Bano commenta il nuovo fidanzamento della figlia Jasmine: 'Voglio conoscerlo' - Jasmine ha replicato con altrettanta ironia, ricordandogli la significativa differenza d’età tra lui e la madre Loredana ... Scrive it.blastingnews.com