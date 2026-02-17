Aiello del Sabato maltrattava i genitori | 50enne davanti al Gip

A Aiello del Sabato, un uomo di 50 anni è finito davanti al giudice dopo essere stato accusato di aver picchiato e umiliato i genitori anziani. La polizia ha accertato che l’uomo, durante le sue visite, aveva spesso comportamenti violenti e aggressivi, creando un clima di tensione in famiglia. È stato quindi disposto il suo arresto domiciliare, in attesa di ulteriori sviluppi del procedimento.

Un uomo di cinquant'anni residente a Aiello del Sabato è stato sottoposto nei giorni scorsi agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei genitori anziani. Giovedì mattina dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, Pasquale Cerrone, che ha firmato la misura cautelare su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino. L'inchiesta è stata coordinata dal pubblico ministero Cecilia Annecchini. Le indagini condotte dai Carabinieri della stazione di Aiello del Sabato hanno ricostruito che, a partire da settembre 2025, quando l'uomo era rientrato a vivere nell'abitazione dei genitori, questi ultimi avrebbero subito minacce ripetute e comportamenti vessatori.