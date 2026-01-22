Aidem Studenti BES | adempimenti e azioni da attuare tra febbraio e giugno 2026 Corso accreditato MIM

Il corso online accreditato MIM di 15 ore fornisce ai docenti strumenti pratici per gestire efficacemente l’accoglienza degli studenti con BES tra febbraio e giugno 2026. Attraverso modelli, esempi di protocollo, schede di rilevazione e checklist, il percorso supporta l’adempimento delle procedure necessarie per un’azione educativa inclusiva e conforme alle norme vigenti. Un’opportunità per approfondire le competenze e garantire un ambiente scolastico attento alle esigenze di tutti gli studenti.

L'adozione del Protocollo di Accoglienza consente, inoltre, di rispettare le normative riguardanti l'accoglienza degli studenti con disabilità e DSA. Tuttavia, è importante sottolineare che queste azioni non dovrebbero essere svolte solo per adempiere agli obblighi normativi. Per un'efficace gestione e programmazione didattica, è necessario che le azioni indicate nel Protocollo vengano attuate in modo integrato e personalizzato. In questo modo ogni docente potrà aggiornare le proprie conoscenze e ricevere indicazioni e linee guida aggiornate alla normativa attualmente in vigore in materia d'inclusione.

