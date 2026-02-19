AI tra deepfake e truffe l’erosione della fiducia in tecnologia e persone
Un aumento di truffe online e deepfake ha portato a un calo della fiducia nelle tecnologie digitali e nelle persone. Recenti casi mostrano come molte persone ricevano email che sembrano provenire dal loro capo, chiedendo favori urgenti. Inoltre, si moltiplicano telefonate e messaggi di presunti familiari in difficoltà, come figli o nipoti coinvolti in incidenti o arresti. Le chat con chatbot, sempre più convincenti, cercano di ingannare gli utenti con messaggi affettuosi o persuasivi. La situazione solleva dubbi sulla sicurezza delle comunicazioni digitali.
Mail a nome del capo supremo che ti chiede un piccolo favore in emergenza, telefonate e sms di presunti figli o nipoti che sono stati arrestati, hanno rotto la macchina o perso lo smartphone, oppure messaggi carezzevoli e suadenti di chatbot sempre disponibili. Dalle truffe alle trappole sentimentali, quali sono le insidie maggiori nel rapporto con l’AI? LaSalute di LaPresse lo ha chiesto a Francesco Branda, ricercatore dell’Università Campus Bio-Medico e socio della Società europea per l’etica e la politica dell’intelligenza artificiale (Sepai). “Le insidie maggiori nel rapporto con l’A I non risiedono soltanto negli abusi più evidenti, come i deepfake sessuali o le truffe digitali, ma nel modo in cui questa tecnologia sta ridefinendo il concetto stesso di fiducia “, riflette Branda. 🔗 Leggi su Lapresse.it
AI e truffe online: allarme per consumatori e imprese, clonazioni vocali e deepfake aumentano il rischio di inganni.L’aumento delle truffe online è stato causato dall’uso sempre più diffuso dell’intelligenza artificiale, che ha reso più facile creare clonazioni vocali e video deepfake.
Il DeepFake oggi: l’erosione dell’identità digitale è già iniziataLa lotta contro le false immagini online si fa sempre più urgente.
How Do AI And Deepfakes Impact Global Trust - Media Literacy For Everyone
Argomenti discussi: L'AI ha rotto la realtà. E ora?; Intelligenza artificiale e diritti fondamentali: l'International AI Safety Report 2026; Gestione sinistri e AI, alleanza tra Claim Expert e IdentifAI; AI, FdI: Una legge anti-deepfake. Il PD: È la nostra proposta. Lavoriamo insieme.
Deepfake e politica, come sono le regole in Italia e in Europa. Allarme dopo gli ultimi episodiDalla foto dell’agente a Torino modificata con l’AI al caso lituano del video doppiato con voci sintetiche, i contenuti manipolati entrano nel confronto politico ... ilsole24ore.com
Disinformazione, deepfake e il progetto AI4TRUST. VIDEOAl centro dell’episodio di Progress anche il progetto AI4TRUST, di cui Sky TG24 è partner, che si propone di sviluppare una piattaforma contro la disinformazione che combini l'apporto dell’IA con le ... tg24.sky.it
A Catania incontro “Occhio alle truffe” organizzato da Poste Italiane con il Comune: focus su frodi online, phishing, deepfake e sicurezza digitale per cittadini e giovani. facebook