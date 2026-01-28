Il DeepFake oggi | l’erosione dell’identità digitale è già iniziata
La lotta contro le false immagini online si fa sempre più urgente. Oggi il problema non riguarda più solo i dati personali, ma anche le foto e i video manipolati con tecniche di intelligenza artificiale. Questi DeepFake mettono a rischio l’identità di chiunque, rendendo difficile distinguere la realtà dalla finzione. In un mondo in cui le immagini false si moltiplicano, tutti devono fare attenzione a quello che condividono e a come verificano le informazioni.
Ad oggi l’interesse per la protezione della nostra identità digitale non riguarda più solo una serie di dati alfanumerici. L’evoluzione tecnologica ha ampliato la violazione della privacy alla nostra identità biometrica. Quelli che un tempo consideravamo come gli unici fattori della nostra identità digitale, ora non comprendono più solo l’username o la password. Riguardano il volto, la voce e il nostro modo di muoverci. Tuttavia, mentre sfruttiamo il nostro corpo nella chiave d’accesso definitiva, l’intelligenza artificiale mette a disposizione strumenti capaci di scassinare questa serratura con una facilità impressionante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondimenti su DeepFake Erosione
Deepfake e geolocalizzazione, i rischi nascosti dietro ogni foto condivisa online dai giovani. Cyberbullismo in aumento del 47% in un anno. Le strategie per proteggere l’identità digitale
I video deepfake diventano l’alibi perfetto dell’èra digitale
I video deepfake rappresentano una sfida crescente nell’era digitale, consentendo di creare contenuti falsi ma altamente realistici.
Ultime notizie su DeepFake Erosione
Argomenti discussi: Dalla propaganda ai deepfake: l’IA che riscrive la credibilità; Intelligenza artificiale e deepfake in politica: l'accordo tra i partiti in Italia. VIDEO; Deepfake vocali: il caso Crosetto svela la nuova frontiera del cyber-crimine in Italia; Il paradosso del deepfake perfetto: quando l’IA è troppo brava per essere contestata.
L'Ue apre un'indagine su Grok per deepfake sessuali, 'degradazione'Dopo i provvedimenti di diversi paesi del mondo per la possibilità di creare deepfake sessuali, la Commissione europea ha avviato un'indagine su Grok, l'intelligenza artificiale di Elon Musk ... ansa.it
Deepfake: a rischio diritti fondamentaliGrok, ChatGPT, Clothoff: i servizi basati sull'intelligenza artificiale violano pesantemente, se non adeguatamente utilizzati, i diritti personali, sino a diventare strumenti di intimidazione e ricatt ... encanta.it
La Commissione Europea ha aperto oggi un'indagine formale su X per le immagini di nudo generate da Grok. Non si tratta più di spunte blu o registri pubblicitari incompleti. Si parla di deepfake non consensuali che coinvolgono donne e minori. L'indagine vie x.com
Ilaria Salis. Komfortrauschen · A New Error. La piaga dei deepfake a sfondo sessuale su X ci obbliga a guardare oltre i singoli abusi. I social network sono infrastrutture di comunicazione e di potere, non spazi neutri. Oggi al Parlamento europeo sono intervenu - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.