AI e truffe online | allarme per consumatori e imprese clonazioni vocali e deepfake aumentano il rischio di inganni

L’aumento delle truffe online è stato causato dall’uso sempre più diffuso dell’intelligenza artificiale, che ha reso più facile creare clonazioni vocali e video deepfake. Recentemente, associazioni come Codacons, Consaambiente e Udicon hanno lanciato l’allarme, sottolineando come consumatori e imprese siano più vulnerabili di prima. In particolare, le tecniche di inganno si stanno affinando, portando a frodi più convincenti e difficili da individuare.

L'Intelligenza Artificiale Amplifica le Truffe Digitali: Allarme di Codacons, Consaambiente e Udicon. L'intelligenza artificiale sta aprendo una nuova, insidiosa stagione per le truffe digitali, mettendo a rischio un numero crescente di cittadini, soprattutto anziani, famiglie e piccole imprese. Codacons, Consaambiente e Udicon lanciano un allarme, sottolineando la necessità di una maggiore consapevolezza e di un rafforzamento delle misure di prevenzione per contrastare un fenomeno in rapida evoluzione. Un Salto Qualitativo nell'Inganno. La trasformazione digitale, accelerata dall'avvento dell'intelligenza artificiale, ha portato con sé nuove minacce per i consumatori.