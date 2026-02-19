Agriturismi nuovo bando per progetti fino a 300mila euro

La Regione Liguria ha lanciato un nuovo bando dedicato agli agriturismi, con un finanziamento fino a 300 mila euro. La misura mira a sostenere progetti che promuovano l’ampliamento e la diversificazione delle attività agricole, con particolare attenzione alle strutture ricettive. Tra le opportunità offerte, ci sono investimenti per migliorare i servizi e rinnovare le strutture esistenti. Il bando fa parte del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 e resterà aperto fino a fine mese. Le domande si possono presentare online sul portale regionale.

La misura prevede un contributo pari al 50% della spesa ammissibile per investimenti finalizzati alla diversificazione aziendale in attività extra-agricole, come agriturismi e fattorie didattiche La misura prevede un contributo pari al 50% della spesa ammissibile per investimenti finalizzati alla diversificazione aziendale in attività extra-agricole, come agriturismi e fattorie didattiche. I beneficiari sono imprenditori agricoli, singoli o associati. Per il 2026 il bando prevede inoltre la possibilità di incrementare le risorse, attraverso rimodulazioni finanziarie del Psp 2023-2027, fino a un massimo complessivo di quattro milioni e mezzo di euro, al fine di ampliare il numero dei progetti finanziabili e una spesa massima ammissibile per progetto pari a 300mila euro.🔗 Leggi su Genovatoday.it Fino a 4mila euro per cambiare stufe e caldaie: nuovo maxi bando regionale da oltre 4 milioniLa Regione ha annunciato un nuovo bando da oltre 4 milioni di euro, destinato a finanziare interventi di sostituzione di stufe e caldaie fino a 4. Bando cultura: 300mila euro dalla Fondazione di Venezia per la Città metropolitanaLa Fondazione di Venezia mette a disposizione della Città metropolitana di Venezia un fondo di 300. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Con le Olimpiadi 5 milioni di presenze negli agriturismi lombardi: Varese punta all'effetto volano. Agriturismi, nuovo bando per progetti fino a 300mila euroLa misura prevede un contributo pari al 50% della spesa ammissibile per investimenti finalizzati alla diversificazione aziendale in attività extra-agricole, come agriturismi e fattorie didattiche ... genovatoday.it Regione Liguria: aperto il bando per nuovi agriturismiRegione Liguria apre ufficialmente il bando relativo all’intervento: Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione ... telenord.it Vi aspetto questo sabato, inaugurazione nuovo agriturismo facebook