Bando cultura | 300mila euro dalla Fondazione di Venezia per la Città metropolitana

La Fondazione di Venezia mette a disposizione della Città metropolitana di Venezia un fondo di 300.000 euro attraverso il “Bando Cultura” per il 2026. Questa iniziativa mira a sostenere progetti culturali e artistici, rafforzando il ruolo della regione nel settore. La scadenza e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale, offrendo opportunità di sviluppo e valorizzazione culturale.

Torna anche per il 2026 il "Bando Cultura", con cui la Fondazione di Venezia mette a disposizione della Città metropolitana di Venezia 300mila euro. L'obiettivo è duplice: da una parte sostenere progetti di musei, archivi e biblioteche dedicati alla valorizzazione e alla fruizione dei beni.

