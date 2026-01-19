Fino a 4mila euro per cambiare stufe e caldaie | nuovo maxi bando regionale da oltre 4 milioni

La Regione ha annunciato un nuovo bando da oltre 4 milioni di euro, destinato a finanziare interventi di sostituzione di stufe e caldaie fino a 4.000 euro. L’obiettivo è promuovere l’efficienza energetica delle abitazioni e contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti. Questi incentivi rappresentano un’opportunità concreta per migliorare il comfort domestico, favorendo interventi sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Nuovi incentivi regionali per rendere le abitazioni più efficienti e ridurre le emissioni inquinanti. La Giunta del Friuli Venezia Giulia ha approvato un bando che mette a disposizione contributi fino a 4mila euro per la sostituzione di stufe, caldaie e generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa di bassa qualità emissiva. L'intervento, illustrato dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, rientra in una strategia complessiva di miglioramento della qualità dell'aria, puntando su strumenti di sostegno economico ai cittadini e sull'adozione di tecnologie più efficienti e meno impattanti dal punto di vista ambientale.

