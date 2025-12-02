Casa dell' Intercultura il Comune incontra le associazioni per costruire insieme una città più inclusiva
Un incontro di ascolto e confronto per rafforzare il dialogo con le comunità straniere e valorizzare il ruolo della Casa dell'Intercultura Aylan Kurdi come punto di riferimento per l'integrazione sociale. Si è svolto presso la sede di via Bruno Toni l'incontro tra l'Amministrazione comunale e le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Lola e Asmin tornano a casa dopo tre mesi!! Arrivederci ragazze!!! #Intercultura - facebook.com Vai su Facebook
L'insegnante curda e la sua nuova vita a Rimini: una seconda famiglia per lei nella Casa dell'Intercultura - Casa dell'Intercultura: il Comune di Rimini incontra le associazioni per costruire insieme una città più inclusiva ... Da altarimini.it