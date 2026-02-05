Aveta incassa la presidenza della commissione Agricoltura Villano e Smarrazzo vice ad Ambiente e Bilancio

Raffaele Aveta del Movimento 5 Stelle diventa presidente della Commissione Agricoltura in Regione. Solo lui ha ottenuto questa nomina tra i consiglieri regionali. Villano e Smarrazzo, invece, sono stati confermati come vicepresidenti rispettivamente di Ambiente e Bilancio. La nomina di Aveta arriva dopo settimane di discussioni e cambi di poltrone.

Solo Raffaele Aveta, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, incassa la nomina a presidente di una delle 8 commissioni permanenti in Regione. Il consigliere sammaritano guiderà l’organo consiliare delegato all’Agricoltura. Tra le altre nomine ‘Made in Caserta’ spicca quella di Marco Villano (Pd) a vicepresidente della commissione permanente Ambiente mentre Pietro Smarrazzo (Casa Riformista-Noi di Centro) sarà vice nella commissione Bilancio. “È qui - scrive Smarrazzo sui suoi profili social - che si decidono dove, quando e quanto investire, traducendo le risorse in scelte concrete che incidono sulla vita dei cittadini”.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Aveta Presidenza Fernando Errico (FI) entra nelle Commissioni strategiche e nell’Ufficio di Presidenza della VII Commissione Ambiente Fernando Errico, consigliere regionale di Forza Italia, entra nelle Commissioni strategiche e nell’Ufficio di Presidenza della VII Commissione Ambiente. Aversa, inaugurata la nuova sede del Centro per l’Impiego: presenti Villano e Smarrazzo Aversa ha inaugurato la nuova sede del Centro per l’Impiego, situata in via De Chiara. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Aveta Presidenza Argomenti discussi: Commissioni consiliari Campania, De Luca pigliatutto: A testa alta sarà rilevante in Consiglio regionale; Regione, accordo commissioni: i deluchiani conquistano posti chiave; Decisi i presidenti delle 8 commissioni consiliari regionali in Campania. Salve, avete consigli su come arredare questo corridoio Le porte a destra sono due bagni, quella in fondo a sinistra di fianco all’armadio incassato da sulla sala/ingresso mentre la porta in evidenza quella chiusa la camera da letto e questa aperta è una cam facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.