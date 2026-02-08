La serata di sabato al Palms di Las Vegas si è trasformata in un concerto di violenza. Durante l’episodio di AEW Collision, Thekla ha brutalmente aggredito Kris Statlander, lasciandola visibilmente frustrata. Le Sisters of Sin hanno messo in scena due aggressioni a colpi di cinghia, portando alla conferma di uno Strap Match per il titolo femminile ad AEW Dynamite. La tensione sale in vista dell’incontro che promette di essere molto acceso.

La puntata di AEW Collision andata in onda nella notte di sabato 7 febbraio dalla Pearl Theater del Palms di Las Vegas ha visto Thekla e le Sisters of Sin protagoniste di una serata all’insegna della violenza, con ben due aggressioni a colpi di cinghia che hanno portato all’ufficializzazione di uno Strap Match per il AEW Women’s World Championship ad AEW Dynamite. L’aggressione a Kris Statlander durante l’intervista. La campionessa Kris Statlander, intervistata sul ring da Renee Paquette, stava per annunciare la stipulazione del suo prossimo match titolato contro Thekla a Dynamite quando è stata aggredita a sorpresa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Kris Statlander frustata brutalmente da Thekla, sarà strap match

Approfondimenti su AEW Collision

Questa sera, Kris Statlander ha resistito all’attacco di Thekla e mantenuto il titolo mondiale femminile dell’AEW.

Kris Statlander ha confermato il suo titolo femminile AEW battendo Jamie Hayter a Worlds End, mantenendo così il suo regno come AEW Women’s World Champion.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su AEW Collision

AEW Women's World Champion Kris Statlander No Longer Feels Like An 'Underdog'Since capturing the AEW Women's World Championships at All Out, Kris Statlander's confidence has soared to an all-time high. On the AEW Worlds End post-show media scrum, Statlander revealed how ... wrestlinginc.com

Congratulations to AEW star Kris StatlanderKris Statlander has become a mainstay for AEW since winning the Women's title this year. In doing so, she has recently laid claim to an impressive accolade. The Cosmic Killer had been lost in the ... sportskeeda.com

A #AEWDynamite Kris Statlander batte Thekla e difende con successo l’AEW Women’s World Championship. Dopo il match festeggia con le Babes of Wrath, mentre Megan Bayne e Penelope Ford osservano dallo stage, lasciando intuire nuove sfide all’orizzo x.com