AEW | La furia di Swerve Strickland si abbatte su Kenny Omega violento assalto dopo il main event

Swerve Strickland ha attaccato violentemente Kenny Omega dopo il match principale, causando scompiglio nel pubblico. La rissa tra i due è scoppiata subito dopo la sconfitta di entrambi contro Andrade, alimentata dall’astio accumulato nel tempo. Strickland ha colpito Omega con violenza, lasciando tutti senza parole. La scena si è svolta in modo improvviso, con i due che sono finiti a terra in un ring seminato di urla e fischi. La tensione tra i wrestler non si placa e resta alta.

La resa dei conti tra Swerve Strickland e Kenny Omega è arrivata. La tensione tra i due è salita di settimana in settimana dopo che le loro strade verso il titolo AEW si sono incrociate e entrambi sono rimasti con niente in mano dopo aver essere stati sconfitti da Andrade. Una tensione salita anche per via dell'interferenza di Swerve nel match tra Omega e Andrade, nelle intenzioni contro il messicano, ma nei fatti costata a The Cleaner la sconfitta. Uno scontro generazionale, così come rimarcato da Strickland che ritiene che ormai la AEW sia la sua casa e che Kenny Omega debba farsi da parte, non essendo più lo stesso incredibile lottatore di 5-6 anni fa.