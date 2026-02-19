AEW | La furia di Swerve Strickland si abbatte su Kenny Omega violento assalto dopo il main event

Da zonawrestling.net 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Swerve Strickland ha attaccato violentemente Kenny Omega dopo il match principale, causando scompiglio nel pubblico. La rissa tra i due è scoppiata subito dopo la sconfitta di entrambi contro Andrade, alimentata dall’astio accumulato nel tempo. Strickland ha colpito Omega con violenza, lasciando tutti senza parole. La scena si è svolta in modo improvviso, con i due che sono finiti a terra in un ring seminato di urla e fischi. La tensione tra i wrestler non si placa e resta alta.

La resa dei conti tra Swerve Strickland e Kenny Omega è arrivata. La tensione tra i due è salita di settimana in settimana dopo che le loro strade verso il titolo AEW si sono incrociate e entrambi sono rimasti con niente in mano dopo aver essere stati sconfitti da Andrade. Una tensione salita anche per via dell’interferenza di Swerve nel match tra Omega e Andrade, nelle intenzioni contro il messicano, ma nei fatti costata a The Cleaner la sconfitta. Uno scontro generazionale, così come rimarcato da Strickland che ritiene che ormai la AEW sia la sua casa e che Kenny Omega debba farsi da parte, non essendo più lo stesso incredibile lottatore di 5-6 anni fa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

aew la furia di swerve strickland si abbatte su kenny omega violento assalto dopo il main event
© Zonawrestling.net - AEW: La furia di Swerve Strickland si abbatte su Kenny Omega, violento assalto dopo il main event

AEW: Kenny Omega vs Swerve Strickland ufficiale per il prossimo AEW DynamiteQuesta volta il pubblico di AEW può aspettarsi uno scontro di alta intensità.

Leggi anche: AEW: Swerve Strickland e Adam Page mettono a tacere MJF prima di Worlds End

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

aew la furia diAEW: Risultati AEW Grand Slam Australia 2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati di Grand Slam Australia, show della AEW che si è svolto nella città di Sydney ... spaziowrestling.it