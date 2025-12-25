AEW | Swerve Strickland e Adam Page mettono a tacere MJF prima di Worlds End
Ultimo appuntamento per Dynamite prima di Worlds End, ultimo PPV dell’anno in casa AEW. Puntata speciale denominata “Dynamite on 34th Street” per via della location, la splendida Hammerstein Ballroom che dà proprio sulla trentaquattresima strada a Manhattan, New York. Una puntata in cui MJF ha provato a togliersi un po’ di ruggine di dosso vista l’inattività di due mesi, per prepararsi al meglio al fatal-4-way match che lo vedrà impegnato a caccia del titolo mondiale AEW contro il campione Samoa Joe e gli altri due sfidanti Swerve Strickland e Adam Page. MJF questa volta non parla. Impegno abbastanza semplice sul quadrato per MJF che ha sconfitto l’avvesario locale Dustin Waller in poco più di un minuto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Una scelta inaspettata da parte di MJF che ha incassato il suo contratto per un match titolato, non contro un singolo avversario, ma contro il meglio che la AEW offre. A Worlds End sarà fatal-4-way match tra lui, il campione Samoa Joe, Swerve Strickland e Ada
