AEW | Jon Moxley vuole la fine definitiva match senza limite di tempo contro Takeshita a Revolution

Jon Moxley ha deciso di mettere fine alla sua faida con Takeshita, dopo aver subito un pareggio. Durante l’ultimo episodio di AEW Dynamite, il campione AEW Continental ha dichiarato di non volere altri risultati in parità, ma di puntare a una vittoria chiara. Per questo, ha sfidato Takeshita a un match senza limiti di tempo durante l’evento Revolution. La sfida si preannuncia intensa, con entrambi pronti a lottare fino all’ultimo secondo per chiudere definitivamente la questione.

Jon Moxley non vuole un altro pareggio, vuole una conclusione definitiva. Nell'episodio del 18 febbraio di AEW Dynamite, l'AEW Continental Champion ha chiarito che la sua rivalità con Konosuke Takeshita è tutt'altro che finita. Dopo il loro durissimo scontro a Grand Slam, conclusosi con un pareggio per limite di tempo di 20 minuti, Moxley ha lanciato una sfida diretta per AEW Revolution, imponendo però una condizione fondamentale: niente limite di tempo. Dopo il pareggio a Grand Slam, Moxley chiede un match senza time limit. Il match di Grand Slam ha permesso a Moxley di mantenere il Continental Championship, ma ha lasciato molte questioni in sospeso.