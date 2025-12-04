La AEW ha definito i primi leader del torneo con i match andati in scena a Dynamite del 3 dicembre: Claudio Castagnoli domina la Blue League mentre Kyle Fletcher guida la Gold League, entrambi con sei punti Castagnoli batte Moxley nel match più atteso del torneo. Il main event di Dynamite ha visto scontrarsi due membri dei Death Riders in quello che è stato il loro primo match singolo in AEW: Claudio Castagnoli contro Jon Moxley. Entrambi erano arrivati all’incontro con tre punti, conquistati rispettivamente contro Orange Cassidy e Mascara Dorada nella prima settimana. Marina Shafir ha tentato di restare a bordo ring per supportare i compagni di stable, ma l’arbitro Bryce Remsburg l’ha allontanata prima dell’inizio del match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Castagnoli batte il suo leader Jon Moxley e va in testa al Continental Classic