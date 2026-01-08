AEW | Shelton Benjamin spiega le lacrime prima del match con Jon Moxley

Shelton Benjamin ha commentato le emozioni provate prima del suo incontro con Jon Moxley, avvenuto durante la puntata di AEW Dynamite del 7 gennaio. Nel match di apertura, Benjamin ha affrontato il campione continentale in un Title Eliminator match, una sfida importante per la conquista del titolo. Di seguito, le parole dell’atleta riguardo alle sue sensazioni prima di questo importante appuntamento.

Shelton Benjamin ha affrontato il campione continentale Jon Moxley nel match di apertura di AEW Dynamite del 7 gennaio, in un Title Eliminator match per il titolo continentale. Durante il suo ingresso sul ring, accompagnato da MVP, i fan hanno notato che il veterano sembrava avere gli occhi lucidi, quasi commosso. Sui social in molti hanno pensato che Benjamin stesse trattenendo le lacrime, magari per l’emozione di un match così importante. Il diretto interessato, però, ha voluto mettere le cose in chiaro. La spiegazione di Shelton: “Non piango, faccio male alla gente”. Dopo lo show, Benjamin ha risposto ai fan su X chiarendo la situazione: “Grazie per la preoccupazione, vi apprezzo davvero, ma io non mi emoziono: io faccio male alla gente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

