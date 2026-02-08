Aeroporto di Reggio Calabria da record ma all' orizzonte non si vedono nuove compagnie

L’aeroporto di Reggio Calabria batte un record di passeggeri, ma non ci sono segnali di nuove compagnie aeree pronte ad arrivare. Tra poche settimane si aprirà la stagione estiva 2026, con i voli che riprenderanno a pieno regime da aprile a ottobre. La situazione resta stabile, senza novità nel panorama delle compagnie che operano nello scalo calabrese.

Tra poche settimane si aprirà la stagione estiva 2026 delle compagnie aree, calendarizzata ogni anno nel periodo che va da aprile a ottobre. Anche per l'aeroporto Tito Minniti saranno annunciati a breve eventuali cambiamenti nelle attuali rotte, operate a Reggio Calabria soltanto da due compagnie.

L’aeroporto di Reggio Calabria ha festeggiato un anno storico.

Webuild ha iniziato lo scavo di tre nuove gallerie sulla linea AVAC Salerno-Reggio Calabria, segnando un importante progresso nel potenziamento delle infrastrutture nel Sud Italia.

Aeroporto Reggio Calabria: ATAM fondamentale per i messinesi

