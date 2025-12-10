Addio a Sophie Kinsella autrice di I Love Shopping | Abbiamo il cuore spezzato

La famiglia di Sophie Kinsella ha annunciato la sua scomparsa, lasciando un vuoto nel mondo della letteratura. Conosciuta per il suo celebre romanzo

Un giorno triste per chi ha goduto e amato le parole della scrittrice britannica. La mattina del 10 dicembre, la famiglia di Sophie Kinsella ha annunciato la morte dell’autrice di I Love Shopping, con un post su Instagram. Una foto di lei, felice e sorridente, che fa dimenticare solo per un momento la grande perdita. Aveva solo 55 anni Kinsella, andata via troppo presto dopo una diagnosi di cancro al cervello. L’annuncio della famiglia. “ Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy). È morta serenamente, con i suoi ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: famiglia e musica e calore e Natale e gioia”, esordisce così la famiglia di Sophie Kinsella nel messaggio di addio affidato a un post di Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it