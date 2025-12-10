Addio a Sophie Kinsella autrice di I Love Shopping | Abbiamo il cuore spezzato

La famiglia di Sophie Kinsella ha annunciato la sua scomparsa, lasciando un vuoto nel mondo della letteratura.

Un giorno triste per chi ha goduto e amato le parole della scrittrice britannica. La mattina del 10 dicembre, la famiglia di Sophie Kinsella ha annunciato la morte dell’autrice di I Love Shopping, con un post su Instagram. Una foto di lei, felice e sorridente, che fa dimenticare solo per un momento la grande perdita. Aveva solo 55 anni Kinsella, andata via troppo presto dopo una diagnosi di cancro al cervello. L’annuncio della famiglia. “ Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy). È morta serenamente, con i suoi ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: famiglia e musica e calore e Natale e gioia”, esordisce così la famiglia di Sophie Kinsella nel messaggio di addio affidato a un post di Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it

