Addio a Sophie Kinsella autrice di I Love Shopping | Abbiamo il cuore spezzato
La famiglia di Sophie Kinsella ha annunciato la sua scomparsa, lasciando un vuoto nel mondo della letteratura. Conosciuta per il suo celebre romanzo
Un giorno triste per chi ha goduto e amato le parole della scrittrice britannica. La mattina del 10 dicembre, la famiglia di Sophie Kinsella ha annunciato la morte dell’autrice di I Love Shopping, con un post su Instagram. Una foto di lei, felice e sorridente, che fa dimenticare solo per un momento la grande perdita. Aveva solo 55 anni Kinsella, andata via troppo presto dopo una diagnosi di cancro al cervello. L’annuncio della famiglia. “ Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy). È morta serenamente, con i suoi ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: famiglia e musica e calore e Natale e gioia”, esordisce così la famiglia di Sophie Kinsella nel messaggio di addio affidato a un post di Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it
Sophie Kinsella è morta, addio all’autrice del romanzo cult ‘I love shopping’ - Il toccante post sui social della scrittrice: “Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore” ... Da quotidiano.net
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it