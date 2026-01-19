Morto Valentino i messaggi dei vip da Simona Ventura a Cindy Crawford | Ho il cuore spezzato
La scomparsa di Valentino ha suscitato grande tristezza tra molte personalità, dai vip come Simona Ventura e Cindy Crawford, fino al mondo della moda e della cultura. La perdita del celebre stilista ha lasciato un vuoto significativo, unendoli nel cordoglio e nel ricordo di un’icona che ha segnato un’epoca. In questo momento di lutto, si susseguono messaggi di affetto e riconoscenza per il suo contributo artistico e umano.
La morte di Valentino è stata immediatamente accolta con profondo dolore in tutto il mondo e da tutti negli ambienti, dalla politica allo spettacolo, passando, naturalmente per quello della moda."Con la scomparsa di Valentino l’Italia perde uno stilista di successo, capace di guardare oltre le.🔗 Leggi su Today.it
È morto Valentino, l’addio di Meloni: “Maestro di stile e di eleganza, l’Italia perde una leggenda”. Simona Ventura: “La tua moda faceva sognare”Valentino Garavani, celebre stilista italiano, si è spento a 93 anni a Roma.
Morto Valentino, chi sono gli eredi dello stilista: il patrimonio milionario tra castelli, ville e capolavori - Il celebre stilista è scomparso oggi 19 gennaio all'età di 93 anni: la causa della morte e a chi andrà il suo patrimonio eccezionale. libero.it
È morto Valentino, dalla politica allo spettacolo i messaggi di cordoglio x.com
