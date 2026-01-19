Morto Valentino i messaggi dei vip da Simona Ventura a Cindy Crawford | Ho il cuore spezzato

La scomparsa di Valentino ha suscitato grande tristezza tra molte personalità, dai vip come Simona Ventura e Cindy Crawford, fino al mondo della moda e della cultura. La perdita del celebre stilista ha lasciato un vuoto significativo, unendoli nel cordoglio e nel ricordo di un’icona che ha segnato un’epoca. In questo momento di lutto, si susseguono messaggi di affetto e riconoscenza per il suo contributo artistico e umano.

Valentino è morto: è successo tutto all'improvviso dopo che ha.. Altro... - facebook.com facebook

È morto Valentino, dalla politica allo spettacolo i messaggi di cordoglio x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.