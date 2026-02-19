Addio all’uomo Valfrutta | è morto Carlo Ronchi storico direttore del brand di succhi

Carlo Ronchi, storico direttore di Valfrutta, è morto a 91 anni a Ravenna. La sua scomparsa è legata a problemi di salute che lo avevano affaticato negli ultimi mesi. Ronchi ha guidato il brand di succhi per molti anni, contribuendo a farlo diventare un punto di riferimento nel settore agroindustriale romagnolo. La sua lunga carriera ha lasciato un segno nel mondo cooperativo locale, dove era molto stimato. La notizia ha suscitato dolore tra colleghi e amici, che ricordano la sua dedizione e passione.

Ravenna, 19 febbraio 2026 – Il mondo cooperativo e agroindustriale romagnolo piange la scomparsa del cavalier Carlo Ronchi, venuto a mancare nei giorni scorsi all’età di 91 anni. Figura di primo piano nella storia di Conserve Italia, Ronchi è stato direttore generale e amministratore delegato tra la fine degli anni Settanta e il 2000, lasciando un segno profondo nello sviluppo dell’industria ortofrutticola del territorio e a livello nazionale. Legato in modo particolare allo stabilimento di Barbiano di Cotignola, dove ancora oggi ha sede l’impianto Valfrutta, Ronchi è stato uno dei principali artefici della crescita del marchio, accompagnandolo in un percorso di consolidamento sul mercato italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

