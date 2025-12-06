Ippica in lutto per Carlo Meccoli addio all’ex direttore del Sesana

Montecatini Terme, 6 dicembre 2025 – Lutto nell’ippica toscana per la scomparsa di Carlo Meccoli, per molti anni protagonista della città nel ruolo di direttore dell’ippodromo del Sesana, carica che ha ricoperto fino agli inizi degli anni duemila. Meccoli però era conosciuto in tutto l’ambiente come un vero e proprio ’mago’ delle piste, non solo a livello regionale. Infatti quasi tutti gli anelli dei principali ippodromi italiani portano la sua firma. Meccoli era considerato un’indiscussa eccellenza in questo campo. Un lavoro oscuro, dietro le quinte, ma fondamentale per la costruzione dello spettacolo ippico e per la salvaguardia dei cavalli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

