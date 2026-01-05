È morto Gianluigi Armaroli storico corrispondente dall’Emilia Romagna del Tg5 Ad annunciarlo su X è stato il direttore Clemente Mimun

È scomparso Gianluigi Armaroli, noto giornalista e storico corrispondente dall’Emilia Romagna per il Tg5. Nato a Bologna nel 1948, aveva 77 anni e da tempo era in pensione. La notizia è stata annunciata dal direttore Clemente Mimun, segnando la perdita di una figura rispettata nel panorama giornalistico italiano.

Il mondo del giornalismo in lutto. È morto Gianluigi Armaroli. Bolognese, classe 1948, il giornalista aveva compiuto il 20 novembre scorso 77 anni ed era in pensione da diverso tempo. Armaroli è ricordato come uno dei volti di spicco del Tg5, per cui ha lavorato dal 1992 fino alla fine della sua carriera. Per il telegiornale Mediaset – guidato all'epoca del suo arrivo da Enrico Mentana – l'uomo era corrispondente dall'Emilia Romagna. E proprio di questa Regione ha raccontato diversi avvenimenti storici, avendola vissuta per lunghissimo tempo. Armaroli si è laureato all'Accademia di Belle Arti come scenografo.

