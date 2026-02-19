Addio allo storico negozio di Via Cappello | a luglio chiude Coin Excelsior

Dopo anni di tentati rilanci, il marchio abbandona la sede nel centro cittadino lasciando i dipendenti in un clima di profonda incertezza Un altro pezzo dell’identità commerciale del capoluogo svanirà definitivamente, lasciando un vuoto nel cuore della città. La notizia della chiusura del Coin Excelsior di Via Cappello, prevista per la fine del prossimo mese di luglio, segna il tramonto di uno degli ultimi presidi della moda di qualità che aveva cercato di resistere ai cambiamenti del mercato. L’ampia struttura di 3.650 metri quadrati, che si sviluppa su più livelli, aveva provato a reinventarsi solo tre anni fa sotto l’insegna Excelsior, a seguito del cambio di proprietà avvenuto nel 2018.🔗 Leggi su Veronasera.it

Ciak, addio dopo 55anni allo storico negozio. Raffica di chiusure in arrivo in centro storicoDopo 55 anni di presenza nel cuore di Reggio Emilia, Ciak si appresta a chiudere le sue porte.

Il commercio che cambia, addio allo storico negozio "Carusone" di TorrioneDopo 74 anni di attività, il negozio Carusone di Torrione, a Salerno, ha chiuso definitivamente i battenti.

Il commercio perde un altro pezzo di storia: addio a Umberto MusettiScomparso a 83 anni il fondatore dello storico negozio di abbigliamento di recente passato dal centro storico a Borgo Giannotti ... luccaindiretta.it

Bernabei chiude i battenti: addio al negozio che ha fatto la storia dell'elettronicaQui centinaia di viterbesi hanno acquistato il primo televisore o il primo cellulare. Un negozio storico, questo in via Monte Bianco, che ha resistito alla concorrenza della grande ... ilmessaggero.it

