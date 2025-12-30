Il commercio che cambia addio allo storico negozio Carusone di Torrione

Dopo 74 anni di attività, il negozio Carusone di Torrione, a Salerno, ha chiuso definitivamente i battenti. Fondato nel 1951 da don Gennaro e gestito successivamente dal figlio Mario, rappresenta una pagina importante della storia commerciale locale. La chiusura testimonia i cambiamenti del settore e il progressivo evolversi del commercio tradizionale. Un momento di riflessione sulla storia e sul ruolo delle attività storiche nel tessuto urbano.

Ha chiuso i battenti dopo 74 anni di attività, a Salerno, la Carusone, avviata nel 1951 da don Gennaro e portata avanti fino a ieri dal figlio Mario. Il noto negozio di elettrodomestici, dunque, abbassa la saracinesca, salutato affettuosamente dai salernitani che lo hanno considerato per.

