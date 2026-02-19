Addio allo chef Simone Bodini | era il re dei fornelli del ristorante Al Baratello

Simone Bodini, chef molto amato, è morto improvvisamente a causa di un malore mentre lavorava in cucina al ristorante Al Baratello di Calcinato. La sua scomparsa ha colpito clienti e colleghi, che lo ricordano per la passione e l’abilità con cui preparava i piatti. Bodini aveva 45 anni e da anni gestiva con successo il locale, diventato un punto di riferimento per gli appassionati di cucina. La notizia si è diffusa rapidamente tra gli amici e i clienti abituali del ristorante.

Chef conosciutissimo e altrettanto apprezzato, re dei fornelli del ristorante Al Baratello di Calcinato. Simone Bodini ha salutato per sempre la cucina del rinomato locale di famiglia, ma il suo ricordo e la sua eredità non se ne andranno mai. Si è spento a soli 56 anni, stroncato da una grave malattia: a darne il triste annuncio, nella giornata di mercoledì 18 febbraio, sono stati i familiari: la moglie Catarina, il figlio Nicolò, la mamma Lucia e il fratello Marco. La sua scomparsa ha colpito profondamente non solo Calcinato. Il lutto supera infatti i confini del paese adagiato tra l'anfiteatro morenico e il fiume Chiese: Bodini era uno chef esperto, stimato, capace di trasformare la tradizione in esperienza.