Dopo sette mesi di stop, torna in prima serata su Canale 5 il tg satirico di Striscia la Notizia. A partire da giovedì 22 gennaio 2026, i telespettatori potranno vedere nuovamente Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti alla conduzione del programma per presentare tante novità e ospiti speciali. Tra questi anche il celebre calciatore della nazionale Alessandro Del Piero, che ricoprirà il ruolo di Capitan Alex. Chi è Alessandro Del Piero Alessandro Del Piero nasce il 9 novembre 1974 a Conegliano, in Veneto. A soli 16 anni inizia la sua avventura nei professionisti, allenandosi con il Padova e debuttando il 15 marzo 1992 in Serie B in un Padova-Ternana 5-0. 🔗 Leggi su Leggo.it

Alessandro Del Piero, il soprannome dato da Agnelli, il ristorante a Los Angeles, la moglie Sonia e l?addio al calcio: «La voglia c?era, gambe e fiato non più»

