Se ne è andata all’età di 102 anni Giulietta Cialdi Cipriani, figura storica del volontariato a Poggio a Caiano. Capo di guardia della Confraternita della Misericordia, ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della comunità, rappresentando un esempio di dedizione e impegno. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il territorio e il mondo del volontariato locale.

Lutto nel mondo del volontariato di Poggio a Caiano. E’ morta all’età di 102 anni Giulietta Cialdi Cipriani, capo di guardia della confraternita della Misericordia del comune mediceso. La centenaria ha dimostrato con il suo servizio che si possono aiutare gli altri senza limiti di età. Infatti, Giulietta fino al mese scorso ha prestato servizio al Mestolo d’Oro, in cucina, attività per la quale si è sempre distinta e che ha svolto con vera passione e dedizione. "Giulietta – la ricorda il presidente della Misericordia di Poggio, Sergio Campanelli – è stata un portento di forza fisica e morale. Schiva agli elogi ma sempre presente nei fatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio Giulietta. La volontaria aveva 102 anni

